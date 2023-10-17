Россиянина арестовали за поджог пьющей жены

СКР: сибиряк поджег жену из-за злоупотребления алкоголем

В Красноярском крае 34-летний местный житель поджег жену из-за злоупотребления алкоголем, она в реанимации с ожогами 70 процентов поверхности тела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 15 октября из Нижнеингашской районной больницы поступило сообщение о госпитализации 32-летней женщины в тяжелом состоянии. Полицейские установили, что к причинению ей ожогов причастен муж. Против него возбудили уголовное дело и арестовали.

По версии следствия, вечером 14 октября между супругами произошел конфликт на летней кухне, расположенной на придомовой территории. Мужчина упрекал жену в злоупотреблении алкоголем. Во время ссоры он плеснул в нее бензином и и зажег спичку, в результате чего на женщине загорелась одежда.