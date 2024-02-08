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18:34, 8 февраля 2024Среда обитания

Россиянин отсудил у пострадавших от пожара соседей полмиллиона

Житель Оренбурга отсудил 529 тыс руб. у соседей после пожара в их квартире

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Житель Оренбурга отсудил полмиллиона рублей у соседей, пострадавших от пожара. Во время тушения возгорания пожарные устроили потоп в его квартире, сообщает издание Prooren.

Пожар произошел летом 2023 года в доме на улице Полигонной Оренбурга. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов. Так как пожар произошел по вине соседей, собственник затопленной квартиры потребовал от них возмещения причиненного ущерба.

Суд удовлетворил иск. В пользу пострадавшего с ответчиков будет взыскан ущерб в размере 529 тысяч рублей, а также расходы на услуги эксперта в 11 тысяч рублей. Отмечается, что решение суда еще не вступило в силу.

Ранее жительница Перми отсудила у товарищества собственников жилья полмиллиона рублей за скользкую дорогу. Женщина получила травмы ног, поскользнувшись на тротуаре.

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      Александра Качан
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