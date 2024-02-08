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14:07, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин поссорился со знакомым и открыл стрельбу по окнам его квартиры

В центре Воронежа мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома
СюжетСтрельба в Воронеже

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Воронеже мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, 5 февраля в полицию позвонили очевидцы и рассказали о конфликте на Театральной улице. Правоохранители приехали и выяснили, что двое россиян поссорились, и один из них дважды выстрелил из пневматического оружия в окна квартиры оппонента.

Отмечается, что пострадавших нет. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Пистолет уже изъяли.

Ранее стало известно, что два молодых россиянина устроили стрельбу на улице в Кемерово и попали на видео.

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      Екатерина Кашурникова
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