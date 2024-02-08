Россиянин поссорился со знакомым и открыл стрельбу по окнам его квартиры

В центре Воронежа мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома

В Воронеже мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, 5 февраля в полицию позвонили очевидцы и рассказали о конфликте на Театральной улице. Правоохранители приехали и выяснили, что двое россиян поссорились, и один из них дважды выстрелил из пневматического оружия в окна квартиры оппонента.

Отмечается, что пострадавших нет. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Пистолет уже изъяли.

Ранее стало известно, что два молодых россиянина устроили стрельбу на улице в Кемерово и попали на видео.