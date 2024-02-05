Два молодых россиянина устроили стрельбу на улице Кемерова и попали на видео

В Кемерово стрельба россиян из пневматического пистолета попала на видео

В Кемерово полицейские задержали двух молодых россиян, устроивших ночную стрельбу в городе. Видео инцидента в Telegram-канале публикует пресс-служба МВД.

На кадрах видно, как компания молодых людей, распивающих алкоголь у подъезда многоквартирного дома, в какой-то момент решает пострелять. За дело берется молодой человек в черно-белом костюме: стреляет сначала в одну, потом в другу сторону из пневматического пистолета. Позже молодые люди в кадре принесли извинения жителям города.

Из-за хулиганской выходки повреждения получили трансформаторная будка, стеклопакет в подъезде и припаркованный автомобиль. Устанавливается сумма ущерба, причиненного управляющей компании и автовладельцу.