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05:44, 8 февраля 2024Путешествия

Россиянка описала цены на яйца на Бали фразой «меня охватила паника»

Россиянка рассказала о яйцах на Бали по 290 рублей за десяток

Фото: Morgane Perraud / Unsplash

Российская путешественница побывала на Бали и рассказала о ценах на продукты в местном супермаркете. Своими впечатлениями она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Туристка пошла в популярный магазин Pepito, где, по ее словам, закупаются все иностранцы. Помимо привычных продуктов, там продаются импортные соусы, французские сыры, швейцарский шоколад и другие деликатесы. Поскольку эти товары привозят на Бали издалека, цены на них «просто зашкаливают».

Так, стоимость яиц достигает 40-50 тысяч рупий за десяток — это около 230-290 рублей. «Когда я первый раз увидела эти цены, меня охватила паника, — такими фразами описала свой опыт россиянка. — Если покупать рыбу, зелень и сыр, то готовить дома получается запредельно дорого».

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Путешественница объяснила, что из-за дороговизны продуктов приезжие на острове в основном едят в кафе или заказывают еду домой. «Рестораны здесь есть на любой вкус и кошелек. Можно поесть в варунгах (небольшая закусочная — прим. «Ленты.ру») на 10 тысяч рупий — 60 рублей, а можно сходить в заведение высокой кухни и за вечер оставить там от шести тысяч рублей», — рассказала россиянка.

По ее словам, сэкономить на еде можно на местных рынках, где продаются фрукты, овощи и рыба. «Но обычно, чтобы достать что-то свежее, ехать на них нужно очень рано», — предупредила она.

Ранее другая российская путешественница побывала в турецком супермаркете и рассказала, что там яйца стоят около 250 рублей за десяток. При этом курица там продается по 570 рублей за килограмм, а говядина — примерно по 1,5 тысячи.

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      Мария Борисова
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