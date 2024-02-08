Россиянка похитила 800 лотерейных билетов и ничего не выиграла

В Тверской области продавщица украла 800 лотерейных билетов и попала под статью

В Торжке Тверской области полиция задержала продавщицу ларька, похитившую лотерейные билеты на 165 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сотрудники точки продаж лотерейных билетов выявили недостачу во время инвентаризации и обратились в полицию. Правоохранители выяснили, что кражу совершила 19-летняя сотрудница магазина.

По их версии, в первые дни работы в ларьке девушка стала свидетельницей крупного выигрыша одного из покупателей и решила тоже поучаствовать в лотерее. Для этого она взяла несколько билетов, но не заплатила за них. В течение следующих рабочих дней продавщица продолжала присваивать билеты. Выиграть ей не удалось.

Ранее сообщалось, что следователь МВД возбудил уголовное дело против 34-летнего жителя станицы Преображенской Волгоградской области, который украл выигрыш в лотерею на сумму 2,7 миллиона рублей.

