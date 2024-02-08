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12:33, 8 февраля 2024Путешествия

Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидкой десять процентов

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов со скидкой десять процентов. Об этом сообщается на сайте российского перевозчика.

Акция продлится с 8 по 11 февраля, по уцененным билетам можно будет улететь с 12 февраля по 31 марта. Чтобы получить скидку, в корзине при покупке на сайте нужно применить промокод SKI24.

Уточняется, что в распродаже участвуют более 40 направлений. Например, перелет из Москвы в Минеральные Воды обойдется в 3,6 тысячи рублей, а стоимость билета из столицы в Сочи стартует от 3,87 тысячи. Улететь в курортный город из Санкт-Петербурга можно за 4,77 тысячи рублей.

В январе 2024 года стоимость авиабилетов экономкласса выросла на 11,2 процента. Летать по стране стало еще дороже из-за необходимости проводить техобслуживание и ремонт самолетов.

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      Мария Борисова
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