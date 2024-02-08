Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов со скидкой десять процентов

Авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов со скидкой десять процентов. Об этом сообщается на сайте российского перевозчика.

Акция продлится с 8 по 11 февраля, по уцененным билетам можно будет улететь с 12 февраля по 31 марта. Чтобы получить скидку, в корзине при покупке на сайте нужно применить промокод SKI24.

Уточняется, что в распродаже участвуют более 40 направлений. Например, перелет из Москвы в Минеральные Воды обойдется в 3,6 тысячи рублей, а стоимость билета из столицы в Сочи стартует от 3,87 тысячи. Улететь в курортный город из Санкт-Петербурга можно за 4,77 тысячи рублей.

В январе 2024 года стоимость авиабилетов экономкласса выросла на 11,2 процента. Летать по стране стало еще дороже из-за необходимости проводить техобслуживание и ремонт самолетов.