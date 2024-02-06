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13:05, 6 февраля 2024Путешествия

В России стало еще дороже летать экономклассом

РБК: в январе авиабилеты экономкласса по России подорожали на 11,2 процента

Фото: Try_my_best / Shutterstock / Fotodom

Стоимость авиабилетов экономкласса по России в январе выросла на 11,2 процента. Об этом РБК рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

В публикации отмечается, что летать по стране стало еще дороже из-за необходимости проводить техобслуживание и ремонт самолетов. Кроме того, рост цен обусловлен подорожанием импортных запчастей. По прогнозам, проблема с поставками комплектующих в ближайшее время сохранится.

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Это может привести к тому, что в ближайшие два-три года билеты будут дорожать на 15-20 процентов ежегодно при благоприятном сценарии импортозамещения в авиаотрасли и до 30 процентов — при неблагоприятном.

Как подчеркивает Петр Щербаков, билеты на поезда тоже подорожали. С 1 декабря 2023 года цены на грузовые и пассажирские перевозки выросли на 10,75 процента.

Стоимость путешествий в 2024 году увеличится на 5-30 процентов в зависимости от направления, предупреждали в АТОР. Главным фактором, который будет влиять на стоимость поездок, останется курс рубля.

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      Мария Борисова
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