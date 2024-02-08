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11:11, 8 февраля 2024Россия

Российские студенты-юристы устроили массовую драку из-за девушки

В Омске студенты юридического колледжа устроили массовую драку из-за девушки

Фото: Unsplash

В Омске студенты юридического колледжа устроили массовую драку из-за девушки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По сведениям издания, один из участников конфликта приставал к чужой возлюбленной. По одной из версий, россиянин позвал девушку уединиться в туалете, та отказалась и пожаловалась своему молодому человеку.

Парень вместе с товарищем решили разобраться с обидчиком и позвали того на разговор. Противник оказался сильнее: студент-юрист получил травмы.

По факту стычки сотрудники полиции начали проводить проверку. Сотрудники омского колледжа также намерены поговорить с участниками драки, выяснил Mash Siberia.

Ранее сообщалось, что в Москве студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) устроили массовую драку. Двое получили ножевые ранения и оказались в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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      Анна Щербакова
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