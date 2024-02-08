Российский ученик поругался со сверстником и заявил с его номера об угрозе школе

Подростку из Кузбасса грозит до пяти лет за ложное сообщение о минировании школы

Подросток из Киселевска поругался со сверстником и заявил с его номера о минировании школы. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили «Ленте.ру» в управлении МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, в полицию города поступило сообщение об угрозе одной из местных школ в ноябре 2023 года. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб не обнаружили подозрительных предметов при осмотре здания, а следователи возбудили уголовное дело. Вскоре полицейские установили звонившего — им оказался 15-летний ученик данного образовательного учреждения. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Ранее полицейские Красноярского края задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в 350 сообщениях о ложном минировании зданий по всей России. За выполненную работу он получал деньги.