Седокова показала фигуру в кожаном мини-платье с ремнями

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

41-летняя исполнительница сняла ироничный ролик на тему своей жизни «по версии хейтеров». На размещенных кадрах она предстала в черном кожаном мини-платье без бретелей, которое облегало фигуру звезды и обнажало плечи и часть груди. При этом предмет гардероба оказался украшен ремнями с металлическими заклепками.

Кроме того, знаменитость надела сапоги-чулки до середины бедер на каблуках и завязала волосы в высокий хвост. Также она сделала макияж в коричневой гамме и выбрала в качестве аксессуара массивную цепочку на шею с крестом.

Ранее бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фигуру в нижнем белье. Так, она снялась, сидя на спинке дивана в черном боди.