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11:47, 8 февраля 2024Культура

Сергей Жуков отсудил миллион рублей у бара «Руки вверх»

Жуков через суд добился изменения названия бара «Руки вверх» в Иркутске

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский певец и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков через суд добился изменения названия бара «Руки вверх» в Иркутске, а также взыскал с заведения миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жуков сам посещал бар и выступал там, однако в 2022-м возмутился тем, что заведение использует название группы, нарушая авторские права коллектива. Представители артиста посетили бар и сфотографировали все вывески и надписи «Руки вверх», оценив ущерб от каждой в 200 тысяч рублей.

Летом 2023-го музыкант подал иск в Арбитражный суд Иркутской области на владельца бара ООО «ЭРВИКО» с требованием взыскать с него миллион рублей за использование товарного знака. Суд удовлетворил иск певца, а также обязал организацию выплатить Жукову 29 тысяч рублей на судебные расходы и сменить название.

Теперь заведение в Иркутске называется «РВБ».

Ранее стало известно, что солист группы «Руки Вверх!» стал отцом в пятый раз.

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      Анастасия Астахова
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