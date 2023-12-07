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18:54, 7 декабря 2023Культура

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский певец и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Супруга исполнителя Регина Бурд родила музыканту сына. Артист опубликовал фотографию из роддома, написав: «Счастье пришло ко мне в пятый раз!» Имя новорожденного солист коллектива не сообщил.

Бурд и Жуков поженились в 2007 году. В браке у пары родились трое детей. Они воспитывают 15-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и девятилетнего Мирона. Также у певца есть 22-летняя дочь Александра от первого брака.

Ранее Сергей Жуков объяснил, почему отказывается выступать в Новый год.

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      Анастасия Астахова
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