Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

Российский певец и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Супруга исполнителя Регина Бурд родила музыканту сына. Артист опубликовал фотографию из роддома, написав: «Счастье пришло ко мне в пятый раз!» Имя новорожденного солист коллектива не сообщил.

Бурд и Жуков поженились в 2007 году. В браке у пары родились трое детей. Они воспитывают 15-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и девятилетнего Мирона. Также у певца есть 22-летняя дочь Александра от первого брака.

Ранее Сергей Жуков объяснил, почему отказывается выступать в Новый год.