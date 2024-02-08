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11:41, 8 февраля 2024Силовые структуры

Один из напавших на российского подростка из-за шапки со звездой задержан

В Тюмени полиция поймала одного из напавших на подростка из-за шапки со звездой
Начало событий в новости В России ребенка избили из-за шапки со звездой

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Полиция установила личности двух мужчин, напавших на подростка из-за шапки со звездой в Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Одного из них поймали и задержали, он оказался судим. Второго все еще ищут.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту избиения несовершеннолетних, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. По данным следствия, 5 февраля в подъезде многоквартирного дома в микрорайоне Ново-Патрушево мужчины напали на двух подростков и их подругу.

Пострадавшие рассказали, что напавшие были пьяны. Они сорвали с подростка шапку со звездой, накинулись с разбитой бутылкой, крича, что так будут их сейчас воспитывать. Один из мужчин заявил им, что отсидел девять лет. Драку разняли прохожие.

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      Любовь Ширижик
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