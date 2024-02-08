В России ребенка избили из-за шапки со звездой

в Тюмени двое мужчин избили подростка из-за шапки со звездой

В Тюмени двое мужчин избили 16-летнего подростка из-за шапки. Подробности происшествия приводит Telegram-канал «Паблик Тюмень».

По словам матери пострадавшего, ее сын пострадал из-за кадетской звезды на головном уборе, которую нападавшие перепутали с армейской. Дети не оказывали сопротивления, однако это не остановило злоумышленников, подчеркнула россиянка.

РЕН ТВ сообщает, что в региональном главке МВД России подтвердили факт случившегося. Сотрудники полиции приступили к поиску злоумышленников.

Ранее в Екатеринбурге мужчина оскорбил мальчика в шапке с буквой Z. На опубликованной видеозаписи россиянин грубо высказался о ребенке и изъявил желание побеседовать с его отцом. В отношении горожанина возбудили уголовное дело.