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12:54, 8 февраля 2024Мир

Шольц оценил сценарий победы России на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: победа России на Украине ударит по либеральному миропорядку
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что победа России на Украине станет концом Украины и ударом для либерального миропорядка. Возможный сценарий он оценил в статье для The Wall Street Journal.

«Победа России на Украине не только станет концом Украины как свободного, демократического и независимого государства, но и радикально изменит облик Европы. Это нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку», — отметил Шольц.

Так канцлер аргументирует необходимость оказания постоянной финансовой и военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По его словам, если западные страны не продолжат поддерживать Украину, то вскоре они могут «проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем он был во времена холодной войны».

Ранее Олаф Шольц предупредил о нехватке на Украине оружия и боеприпасов и призвал Европейский союз решить эту проблему.

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      Лина Пивоварова
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