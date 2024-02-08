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10:32, 8 февраля 2024Забота о себе

Слабое рукопожатие оказалось признаком опасного заболевания

Терапевт Джарвис: слабое рукопожатие может говорить о риске деменции

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Слабеющее с возрастом рукопожатие может говорить о развитии опасных заболеваний, предупредила терапевт Сара Джарвис. Признаком каких недугов оно является, врач рассказала изданию The Sun.

По словам Джарвис, общая слабость мышц оказалась признаком проблем с сердцем. Она привела в пример исследование ученых Университета королевы Марии в Лондоне, которые обнаружили, что у людей со слабым хватом сердце было более слабым, увеличенным и поврежденным.

Кроме того, добавила терапевт, слабое рукопожатие может говорить о риске развития деменции в будущем. Это доказало исследование, проведенное Университетом Калифорнии среди 190 тысяч людей среднего возраста. Оно показало, что люди со слабыми кистями рук в юности имели больше когнитивных проблем в старости, включая деменцию. «Кроме того, пожилые люди со слабым рукопожатием находятся в группе риска по перелому костей из-за падения или остеопороза», — рассказала Джарвис.

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Врачи, напомнила она, измеряют силу хвата с помощью кистевого динамометра.

Ранее врач-терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина посоветовала есть гранат для защиты от возрастных болезней. По ее словам, этот фрукт в том числе снижает риск развития рака.

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      Александра Лисица
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