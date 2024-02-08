Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 8 февраля 2024Мир

США нанесли удары по двум ракетам хуситов

CENTCOM: США нанесли удары по двум ракетам йеменских ополченцев-хуситов

Фото: Kaitlin Watt / U.S. Navy / AP

США нанесли удары по двум мобильным противокорабельным крылатым ракетам йеменских ополченцев-хуситов, подготовленным для атак в Красном море. Об этом сообщили силы Центрального командования США (CENTCOM) в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

«CENTCOM обнаружил эти ракеты в контролируемых хуситами районах Йемена и определил, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе», — рассказали в командовании.

В заявлении подчеркивается, что эти действия «защитят свободу судоходства», а также обеспечат безопасность международных вод для Военно-морских сил (ВМС) США и торговых судов.

Ранее спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг заявил, что Вашингтон ведет активную дипломатию по деэскалации ситуации в Красном море. Американская сторона также подтвердила готовность пойти на уступки хуситам, чтобы урегулировать ситуацию в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили установить единый возраст, до которого можно служить во время мобилизации. Кого это коснется?

      В соцсетях России заметили необычное явление

      Экс-губернатор Фургал отверг обвинения в хищении активов МСП-Банка

      Россиянин готовился перейти на сторону Украины и попал под статью о госизмене

      Китайцы оформили рекордное количество электронных виз в Россию

      Дело возбудили после массовой драки со стрельбой в российском регионе

      Украинская теннисистка отказалась пожимать руку победившей ее россиянке

      Звезда «Слова пацана» рассказал об изменениях в жизни после успеха сериала

      Украина начала переговоры с Данией по гарантиям безопасности

      В подполье рассказали о поражении завода дронов ВСУ в Николаеве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше