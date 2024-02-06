Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 6 февраля 2024Мир

В США рассказали о попытках деэскалации ситуации в Красном море

Госдеп: США ведут активную дипломатию по деэскалации ситуации в Красном море

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вашингтон ведет активную дипломатию по деэскалации ситуации в Красном море, об этом заявил спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг, пишет ТАСС.

По его словам, США добиваются прекращения нападения йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» в Красном море. «Дипломатия и дипломатический подход, направленные на деэскалацию ситуации, остаются очень активными и энергичными», — указал он.

В Госдепе рассказали, что дипломаты прилагают много усилий, «чтобы попытаться найти какие-то уступки для хуситов, которые бы позволили улучшить ситуацию».

Ранее глава МИД Йемена Ахмад Авад бин Мубарак заявил, что США и ЕС в последние годы хотели добиться ядерной сделки с Ираном. Из-за этого, по его словам, они игнорировали неоднократные предупреждения об угрозе повстанцев-хуситов для глобальной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента США?

      Карлсон заявил о попытках Белого дома сорвать интервью с Путиным

      Леброн Джеймс назвал величайшего футболиста в истории

      Байден заявил об отчаянном положении Украины

      Такер Карлсон заявил о скором интервью с Путиным

      Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта о помощи Украине

      На Украине обвинили СБУ в убийстве Ильи Кивы и Владлена Татарского

      Белый дом признал нанесение Россией ударов по военным целям на Украине

      Байдена обвинили в подрыве авторитета США

      Украину предупредили об опасной ситуации в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше