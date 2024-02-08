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10:43, 8 февраля 2024Россия

Стал известен возможный кандидат на пост вице-губернатора Петербурга

Сын ректора СПбГУ Кропачев может стать вице-губернатором Санкт-Петербурга

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сергей Кропачев — сын ректора СПбГУ может стать вице-губернатором Санкт-Петербурга. О возможном кандидате на высокий пост стало известно «Фонтанке».

Как выяснило издание у двух источников, в качестве кандидатуры рассматривается Кропачев, который последние пять лет работал в «Петербургской сбытовой компании» (ПСК). Другой собеседник указал, что тот действительно готовится перейти на новую должность.

Сам Кропачев ответил на звонок корреспондента «Фонтанки», но попросил связаться с ним позже. Официально в Смольном пока не комментировали информацию.

Кропачев начинал карьеру в ПСК с позиции ведущего юрисконсульта. Затем он продолжил деятельность в дирекции по работе на рынке электроэнергии, а в 2013-м возглавил ее.

6 февраля сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов освободил от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля. Уточнялось, что тот покинул должность по собственному желанию.

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      Анна Щербакова
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