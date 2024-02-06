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15:28, 6 февраля 2024Россия

Беглов освободил от должности вице-губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Беглов освободил от должности вице-губернатора Дрегваля

Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного, передает «Фонтанка» во вторник, 6 февраля.

По данным издания, Дрегваль покинул должность по собственному желанию.

Он получил назначение на место профильного советника губернатора в 2020 году. До этого в течение шести лет Дрегваль возглавлял «Россети Урал».

В 2021 году он стал вице-губернатором по вопросам энергетики. За время работы в Северной столице был закрыт многолетний вопрос выкупа «Теплосети Санкт-Петербурга» у структур «Газпрома» и перехода ее под контроль города. Также начал работу Единый информационно-расчетный центр Петербурга, что, однако, стало следствием общих усилий правительства и Интер РАО.

В январе стало известно, что президент России Владимир Путин уволил первого заместителя главы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрия Короткого.

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      Анна Щербакова
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