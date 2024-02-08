Стало известно о болезни одного из основателей «Машины времени»

Один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов болел раком

Один из основателей и автор названия рок-группы «Машина времени» Юрий Борзов болел раком. Об этом заявил лидер коллектива Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иноагентом), пишет РИА Новости.

«Да, к сожалению, это так», — подтвердил информацию музыкант.

Ранее стало известно, что утром 8 февраля Борзов был найден без признаков жизни в своей квартире в Токмаковом переулке в Басманном районе Москвы. По предварительным данным, у Борзова случился сердечный приступ. Артисту было 70 лет.

Юрий Борзов познакомился с Андреем Макаревичем во время учебы в школе. Он был барабанщиком музыкального коллектива, а также автором первого варианта его названия — Time Machines, или «Машины времени».