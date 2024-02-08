Строить жилье на деньги россиян захотели по-новому

В России собрались создать новую схему строительства жилья на деньги дольщиков

В России собрались создать новую схему строительства жилья и социальной инфраструктуры на деньги дольщиков. Подготовить соответствующие предложения поручили Минстрою, пишут «Ведомости».

Ведомство должно разработать альтернативные эскроу-счетам механизмы финансирования проектов жилищного строительства с привлечением средств россиян. В том числе захотели предусмотреть возможность создания объектов социальной инфраструктуры — например, школ и детских садов.

Один из участников совместного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» и комитета Госдумы по строительству и ЖКХ пояснил, что девелоперы смогут строить социальную инфраструктуру на деньги дольщиков, но под гарантии региональных бюджетов. Это должно стать альтернативой банковским кредитам, но не их заменой, пояснил источник газеты.

«Выиграют жители, выиграют регионы: они получат школы и детсады здесь и сейчас, без нагрузки на бюджет. Не разрушая механизм эскроу, защищающий рынок от недобросовестных застройщиков, мы сможем простимулировать строительство новых соцобъектов в тех регионах, где это наиболее необходимо», — заявил депутат Госдумы от Татарстана, член комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон. Однако некоторые эксперты предположили, что без проработки защиты прав дольщиков механизм может оказаться рискованным для граждан.

Ранее строить дома по-новому предложили в Москве — застройщиков захотели обязать размещать на территории жилых комплексов зарядные станции для электромобилей.