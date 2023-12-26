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16:46, 26 декабря 2023Среда обитания

Строить дома в Москве захотели по-новому

В Москве предложили обязать застройщиков устанавливать зарядки для электрокаров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве захотели обязать застройщиков устанавливать зарядки для электромобилей во всех новых жилых комплексах. С предложением строить дома по-новому выступили в столичном стройкомплексе, пишет РИА Новости.

Зарядную инфраструктуру для электрокаров, согласно проекту новых требований, должны размещать на придомовых территориях (если это возможно), во внутриквартальных подъездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах, рядом с дорогами, а также на различного типа парковках.

Кроме того, при строительстве и ремонте зданий предлагают проектировать кабельные каналы, по которым при необходимости можно будет проложить электропроводку и быстро установить зарядную станцию.

В августе 2023 года в российском правительстве предложили обязать АЗС заряжать электромобили. Минэкономики установит критерии, по которым будут выбирать места установки ЭЗС, включая протяженность транспортных сетей, их категорию и экономическую целесообразность.

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      Нина Ташевская
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