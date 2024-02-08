Тейлор Свифт захотела засудить студента

Тейлор Свифт угрожает судом студенту, отслеживающему выбросы ее самолета

Американская певица Тейлор Свифт захотела подать в суд на студента Джека Суидни, который отслеживает выбросы ее частного самолета. Адвокаты артистки направили ему официальное предупреждение, передает The Guardian.

Для отслеживания углеродного следа знаменитостей Суидни использует публичную информацию, которую предоставляет Федеральное авиационное управление и другие источники. Студент ведет несколько аккаунтов в различных соцсетях, где публикует найденные данные.

В декабре 2023 года команда юристов Свифт обвинила Суидни в преследовании и оскорбительном поведении по отношению к певице. Адвокаты заявили, что действия студента могут представлять опасность для их клиентки. «Его публикации говорят, где и когда она будет находиться», — пояснила представительница Свифт Три Пейн.

Пейн добавила, что любые обвинения в сторону Тейлор по поводу использования частного самолета несправедливы, так как артистка часто одалживает воздушный транспорт другим людям. Кроме того, она купила вдвое больше углеродных кредитов, чем требовалось для ее музыкального тура.

В ответ на обвинения Суидни отметил, что публикует только уже доступную информацию. По его словам, этих данных недостаточно, чтобы в точности определить место нахождения певицы в какой-либо момент — их можно сравнить с графиком концертов, который всегда публикуют перед началом тура. Фанаты Свифт также не одобрили действия юристов, посчитав угрозу судом лишней.

Ранее на концерте Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро одна из зрительниц потеряла сознание. Физик-эколог и член Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата Пауло Артасо заявил, что инцидент продемонстрировал масштабы глобального потепления на планете.