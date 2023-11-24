Трагедия на концерте Тейлор Свифт показала последствия глобальной проблемы

Трагедия на концерте Тейлор Свифт доказала масштабы глобального потепления

Инцидент во время концерта Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро продемонстрировал масштабы глобального потепления на планете. Так считает физик-эколог и член Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата Пауло Артасо, его слова приводит издание Bloomberg.

Трагедия, случившаяся во время выступления поп-исполнительницы 17 ноября из-за жаркой погоды, показала, что государства делают недостаточно для того, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся условиям климата, полагает ученый. По его словам, благодаря научным наблюдениям уже давно известно, что глобальное потепление приводит к более экстремальным и частым волнам жары. Однако подготовить население к тепловым волнам, особенно во влажном климате, как в Бразилии, крайне сложно, добавил Артасо.

Незадолго до того, как Тейлор Свифт вышла на сцену, одной из зрительниц стало плохо — 23-летняя Ана Клара Беневидес потеряла сознание прямо на стадионе. Ее не стало в больнице вечером того же дня. Нескольких фанатов из-за плохого самочувствия пришлось увезти с концертной площадки на инвалидных колясках. Отмечается, что к переполненности стадиона привело, в том числе, то, что определенное число билетов продавались прямо на входе и не были закреплены за сидячими местами.

По мнению некоторых поклонников, организаторы мероприятия халатно отнеслись к предупреждениям бразильских метеорологов. Проносить воду на стадион было запрещено, купить ее внутри было практически невозможно, а цены были запредельно высокими. Запрет на пронос напитков на следующий концерт Свифт в Бразилии 20 ноября был снят.

На следующий день, 18 ноября, в Рио-де-Жанейро градусники термометров поднялись до отметки в плюс 43,8 градуса Цельсия — последний раз такая жара в городе стояла в 2014 году. Ситуацию усугубляет и высокая влажность. Сейчас в нескольких штатах Бразилии объявлено чрезвычайное положение в связи с экстремальной жарой.

Ранее среди причин рекордной жары в Бразилии Артасо назвал феномен Эль-Ниньо. Специалист отметил, что Бразилия наиболее уязвима к климатическим изменениям, поскольку расположена в зоне тропического климата.