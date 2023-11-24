Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:46, 24 ноября 2023Среда обитания

Трагедия на концерте Тейлор Свифт показала последствия глобальной проблемы

Трагедия на концерте Тейлор Свифт доказала масштабы глобального потепления

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Инцидент во время концерта Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро продемонстрировал масштабы глобального потепления на планете. Так считает физик-эколог и член Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата Пауло Артасо, его слова приводит издание Bloomberg.

Трагедия, случившаяся во время выступления поп-исполнительницы 17 ноября из-за жаркой погоды, показала, что государства делают недостаточно для того, чтобы адаптироваться к быстро меняющимся условиям климата, полагает ученый. По его словам, благодаря научным наблюдениям уже давно известно, что глобальное потепление приводит к более экстремальным и частым волнам жары. Однако подготовить население к тепловым волнам, особенно во влажном климате, как в Бразилии, крайне сложно, добавил Артасо.

Материалы по теме:
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф. В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
Человечество ждет серия масштабных природных катастроф.В чем причина стихийных бедствий ближайшего будущего?
17 октября 2022
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов. Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
Миллионы людей бегут от наводнений и ураганов.Как глобальное потепление угрожает человечеству миграционной катастрофой?
31 октября 2022
Дали жару. Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
Дали жару.Территория России нагревается быстрее, чем остальная планета. Какие последствия ждут страну?
8 декабря 2022

Незадолго до того, как Тейлор Свифт вышла на сцену, одной из зрительниц стало плохо — 23-летняя Ана Клара Беневидес потеряла сознание прямо на стадионе. Ее не стало в больнице вечером того же дня. Нескольких фанатов из-за плохого самочувствия пришлось увезти с концертной площадки на инвалидных колясках. Отмечается, что к переполненности стадиона привело, в том числе, то, что определенное число билетов продавались прямо на входе и не были закреплены за сидячими местами.

По мнению некоторых поклонников, организаторы мероприятия халатно отнеслись к предупреждениям бразильских метеорологов. Проносить воду на стадион было запрещено, купить ее внутри было практически невозможно, а цены были запредельно высокими. Запрет на пронос напитков на следующий концерт Свифт в Бразилии 20 ноября был снят.

На следующий день, 18 ноября, в Рио-де-Жанейро градусники термометров поднялись до отметки в плюс 43,8 градуса Цельсия — последний раз такая жара в городе стояла в 2014 году. Ситуацию усугубляет и высокая влажность. Сейчас в нескольких штатах Бразилии объявлено чрезвычайное положение в связи с экстремальной жарой.

Ранее среди причин рекордной жары в Бразилии Артасо назвал феномен Эль-Ниньо. Специалист отметил, что Бразилия наиболее уязвима к климатическим изменениям, поскольку расположена в зоне тропического климата.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

      Раскрыта сумма взятки в деле бывшего замглавы Ленинского района Подмосковья

      Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

      В США известного врача уволили за посты о конфликте Израиля и ХАМАС

      Доходы голландского клуба от продажи пива превысили выручку с трансферов

      Известная российская певица рассказала о выигранной на шоу квартире

      В Нидерландах призвали Вилдерса смягчить политику по ЕС для создания коалиции

      Мужчина разбогател на 26 миллионов рублей благодаря ошибке работника закусочной

      В США предрекли интервенцию НАТО на Западную Украину

      Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости