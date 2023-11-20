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13:47, 20 ноября 2023Культура

Тейлор Свифт начала задыхаться во время концерта в Бразилии

Тейлор Свифт стало плохо из-за жары во время концерта в Бразилии

Фото: TAS2023 / Getty Images

Американская певица Тейлор Свифт начала задыхаться во время концерта в Бразилии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на публикации поклонников артистки в сети.

Отмечается, что исполнительнице стало плохо в Рио-де-Жанейро из-за сильной жары — во время ее выступления температура воздуха поднялась до 37 градусов. Артистка сократила песню Take Me Home, чтобы отдышаться. По данным издания, в Бразилии Сифт планировала дать три концерта (первый состоялся в Рио-де-Жанейро), однако решила перенести второе выступление из-за высоких температур и сильной жары в стране.

Известно, что незадолго до того, как исполнительница вышла на сцену, одной из посетительниц концерта стало плохо — 23-летняя девушка потеряла сознание, ее не стало в больнице тем же вечером.

Ранее Тейлор Свифт получила седьмую номинацию на премию «Грэмми» и стала рекордсменкой.

В начале ноября российский певец и тиктокер Иван Минеев, известный под псевдонимом Xolidayboy, который ранее получил повестку в военкомат, упал в обморок во время концерта в Ставрополе.

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      Анастасия Астахова
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