Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:46, 11 ноября 2023Культура

Тейлор Свифт побила рекорд по номинациям на премию «Грэмми»

BBC: певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по номинациям на «Грэмми»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт получила седьмую номинацию на премию «Грэмми» и стала рекордсменом. Об этом пишет BBC.

Песня Свифт Anti-Hero попала в шорт-лист номинации «Песня года» в рамках музыкальной премии «Грэмми». Благодаря этому Свифт стала первым автором песен в истории премии, получившим семь номинаций сразу. Она побила рекорд и обогнала таких тяжеловесов, как сэр Пол Маккартни и Лайонел Ричи, которые набирали лишь по шесть номинаций за раз.

Свифт также стала номинантом в категориях «Альбом года» и «Запись года», в них она поборется за победу с певицами Оливией Родриго, Майли Сайрус и SZA. Среди номинантов на «Песню года» в этом году оказались Лана Дель Рей и Дуа Липа.

Материалы по теме:
Бархатный сезон. О самой влиятельной рок-группе 1970-х сняли фильм. Почему это лучшее музыкальное кино года?
Бархатный сезон.О самой влиятельной рок-группе 1970-х сняли фильм. Почему это лучшее музыкальное кино года?
15 октября 2021
Шведская семья. Легендарная ABBA вернулась с первым за 40 лет альбомом. Зачем они это сделали?
Шведская семья.Легендарная ABBA вернулась с первым за 40 лет альбомом. Зачем они это сделали?
5 ноября 2021

При этом Свифт попадает в номинацию «Альбом года» уже в шестой раз. Из женщин-авторов песен столько номинаций в этой категории получала лишь Барбра Стрейзанд. В случае победы она станет первой четырехкратной победительницей в этой номинации.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт официально стала миллиардершей. На конец октября общее состояние 33-летней артистки превысило отметку в один миллиард долларов благодаря ее музыкальному туру Eras.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      По Киеву прокатилась серия взрывов. На Украине рассказали о первом за 52 дня ракетном ударе по столице

      В лифте подмосковной многоэтажки сосед-педофил надругался над 8-летней девочкой

      Миллер заявил о поступлении газа из России в якобы отказавшиеся от него страны

      Раскрыты используемые Украиной для атак по территории России типы беспилотников

      Стас Пьеха раскрыл реальные стороны российских звезд

      Тейлор Свифт побила рекорд по номинациям на премию «Грэмми»

      Журова объяснила затягивание дела Валиевой

      Стало известно об ударе беспилотника по американской базе в Ираке

      В Германии заявили об опасности российских дронов «Ланцет»

      По всей Украине объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости