Получивший повестку певец Xolidayboy упал в обморок во время концерта

Получивший повестку певец Xolidayboy упал в обморок на концерте в Ставрополе

Российский певец и тиктокер Иван Минеев, известный под псевдонимом Xolidayboy, который ранее получил повестку в военкомат, упал в обморок во время концерта в Ставрополе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, исполнитель почувствовал себя плохо прямо на сцене «Абрикос-арены». Отмечается, что причиной обморока артиста могла стать сильная жара. Музыканта унесли со сцены, а за кулисами ему оказали медицинскую помощь.

Ранее Xolidayboy задержали в аэропорту Минеральных Вод и вручили повестку в военкомат. Перед этим глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила силовиков проверить блогера из-за его высказываний, которые, по мнению Мизулиной, носили проукраинский характер.

В конце октября продюсер артиста Ульяна Почеко решила подать в суд на главу ЛБИ.