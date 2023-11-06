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13:40, 6 ноября 2023Интернет и СМИ

Тиктокеру Xolidayboy вручили повестку в военкомат после жалобы Мизулиной

Тиктокеру Xolidayboy вручили повестку в военкомат в аэропорту Минеральных Вод

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Тиктокера и певца Ивана Минеева, известного под псевдонимом Xolidayboy, задержали в аэропорту Минеральных Вод. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

Перед этим глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила силовиков проверить блогера из-за его высказываний, которые, по мнению Мизулиной, носили проукраинский характер.

Продюсер Минеева Ульяна Почеко сообщила, что представители блогера собираются подать жалобу на главу «Лиги безопасного интернета». По словам Почеко, высказывания, на которые ссылается Мизулина, были сделаны до начала спецоперации и не могут свидетельствовать что-либо о его отношении к действиям российских военнослужащих. «Мы сделаем все возможное, чтобы наказать Екатерину и ей подобных за распространение ложной информации», — добавила она.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» прокомментировала задержание блогера Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве. Мизулина заявила, что ждала задержания Шабутдинова с апреля 2023 года и сравнила его с автором «Марафаона желаний» Еленой Блиновской.

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      Алан Босиков
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