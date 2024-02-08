Трое мужчин накачали наркотиками и изнасиловали туристок на Багамах

Две американские туристки были изнасилованы тремя мужчинами на одном из курортов Багам. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 31-летние Эмбер Ширер и Донгайла Добсон из Кентукки приплыли на Багамы на круизном лайнере. Во время отдыха на берегу они познакомились с сотрудником курорта. Тот предложил иностранкам выпить по коктейлю, после чего пригласил их поискать ракушки. Там компанию ждали еще двое мужчин, которые тоже приняли участие в преступлении сексуального характера.

Ширер и Добсон рассказали, что очнулись в номере отеля и обнаружили на своих телах синяки и другие следы изнасилования. Они отправились в больницу и сдали анализы, показавшие отсутствие алкоголя в их организмах. Выяснилось, что выпитые женщинами коктейли содержали наркотики. По словам врачей, новый знакомый накачал их кокаином и бензодиазепином.

Пострадавшие заявили, что полиция и медики обращались с ними как с преступниками. Правоохранители отметили, что в случае подачи заявления женщины лишатся поддержки властей страны для отправки на родину.

Ранее две стюардессы China Airlines обвинили пилота в сексуальных домогательствах. Мужчина неоднократно приставал к ним после работы, но отделался выплатой компенсаций.