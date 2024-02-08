Турцию захотели избавить от образа дешевого курорта

Отельер Ягджы: Турции нужно преодолеть образ дешевого направления для туристов

В Турции захотели избавиться от образа бюджетного туристического направления. С таким заявлением выступил глава Федерации отельеров Турции Эркан Ягджы, его цитирует издание Turizm Guncel.

«Турция была известна раньше как дешевое направление, теперь нам нужно преодолеть это», — сказал он. Ягджы подчеркнул, что курорт должен стать не самым дорогим, а лучшим по соотношению цены и качества. Кроме того, необходимо провести сегментацию цен, чтобы предлагать туристам продукты разного сегмента.

Отельер добавил, что стоимость номеров должна соответствовать классификации гостиниц. «Не должно быть такого, что трехзвездочный отель стоит так же, как пятизвездочный», — заключил Ягджы.

Турция постепенно перестает быть курортом для небогатых путешественников. Минимальная стоимость летних туров начинается от 110-120 тысяч рублей за двоих — такие деньги готовы платить туристы с высокими доходами.