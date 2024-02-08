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11:24, 8 февраля 2024Путешествия

Турцию захотели избавить от образа дешевого курорта

Отельер Ягджы: Турции нужно преодолеть образ дешевого направления для туристов

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Турции захотели избавиться от образа бюджетного туристического направления. С таким заявлением выступил глава Федерации отельеров Турции Эркан Ягджы, его цитирует издание Turizm Guncel.

«Турция была известна раньше как дешевое направление, теперь нам нужно преодолеть это», — сказал он. Ягджы подчеркнул, что курорт должен стать не самым дорогим, а лучшим по соотношению цены и качества. Кроме того, необходимо провести сегментацию цен, чтобы предлагать туристам продукты разного сегмента.

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Отельер добавил, что стоимость номеров должна соответствовать классификации гостиниц. «Не должно быть такого, что трехзвездочный отель стоит так же, как пятизвездочный», — заключил Ягджы.

Турция постепенно перестает быть курортом для небогатых путешественников. Минимальная стоимость летних туров начинается от 110-120 тысяч рублей за двоих — такие деньги готовы платить туристы с высокими доходами.

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      Мария Борисова
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