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11:03, 8 февраля 2024Наука и техника

В России уничтожат десятки тысяч устройств Apple

Аналитик Муртазин: в России в 2024 году уничтожат 120 тысяч устройств Apple

Фото: Lee Campbell / Unsplash

В России могут уничтожить десятки тысяч устройств Apple. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, причиной этого станет запрет на использование техники Apple для российских госслужащих и чиновников.

«Был недавно в Перми, там городская администрация провела тендер на уничтожение 26 единиц техники (смартфоны, компьютеры). Назван победитель, компания ООО "Ай Ти Эм", стоимость работ 1200 рублей!» — написал Муртазин.

По оценкам Mobile Research Group, всего в стране уничтожат в 2024 году 120 тысяч единиц техники Apple. Их стоимость на вторичном рынке составляет около двух миллиардов рублей, отмечает Муртазин.

«Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена», — говорит аналитик.

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      Геннадий Сходненский
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