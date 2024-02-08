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09:14, 8 февраля 2024Мир

В Эквадоре легализовали эвтаназию

Конституционный суд Эквадора решил легализовать эвтаназию

Фото: Michael Kooren / Reuters

Конституционный суд Эквадора решил легализовать эвтаназию. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

«Конституционный суд решил, что свободное развитие личности включает в себя способность каждого индивидуума строить свой проект жизни», — говорится в постановлении. Таким образом, отмечается, что каждый может должен иметь возможность принять свободное решение.

Также статья уголовного кодекса Эквадора, предусматривающая тюремный срок за лишение жизни, не будет применяться к врачам, проводящим эвтаназию.

По данным газеты Universo, решение было вынесено по результатам рассмотрения иска 42-летней Паолы Рольдан, которая три года страдает боковым амиотрофическим склерозом и прикована к постели. Минздрав Эквадора должен в двухмесячный срок издать постановление, которое будет регулировать порядок применения эвтаназии

В мае 2023 года президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза подписал закон о декриминализации эвтаназии. Португалия стала шестой страной Евросоюза, которая разрешила данную процедуру. До этого правительство Нидерландов приняло решение по вопросу расширения правил эвтаназии в стране, одобрив их распространение на неизлечимо больных детей в возрасте от одного до 12 лет, испытывающих невыносимые страдания.

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      Алина Гончарова
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