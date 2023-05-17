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13:54, 17 мая 2023Мир

В Португалии разрешили эвтаназию

Президент Португалии Ребелу де Соуза подписал закон о декриминализации эвтаназии

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза подписал закон о декриминализации эвтаназии, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что Ассамблея Республики большинством голосов утвердила новую редакцию закона об оказании медицинской помощи при смерти, в соответствии с которой президент обнародовал Декрет №43/XV, как того требует пункт статьи 135 Конституции страны.

В январе 2021 года парламент Португалии одобрил легализацию эвтаназии. Согласно законопроекту, право самовольно расстаться с жизнью при содействии врачей получат смертельно больные и тяжелораненые пациенты.

Таким образом, Португалия стала шестой страной Евросоюза, которая разрешила данную процедуру.

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Варвара Кошечкина
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