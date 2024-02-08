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14:20, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Грузии назвали две главные цели правительства

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе назвал две главные цели правительства
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Кобахидзе назвал две главные цели правительства, его слова приводит «Sputnik Грузия».

«Две главнейшие национальные задачи нашей страны – восстановление территориальной целостности мирным путем и полная победа над бедностью в Грузии», – заявил Кобахидзе.

По словам политика, правительство Грузии планирует опустить показатель бедности в стране с 15 процентов до нуля и решить территориальный вопрос нормализацией отношений с Россией.

Ранее Кобахидзе раскритиковал заявление посольства Украины о «политизации» инцидента со взрывчаткой. Он подчеркнул, что подобные действия создают угрозу государственным интересам Грузии.

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