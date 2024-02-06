Правящая партия Грузии раскритиковала заявление посольства Украины о взрывчатке

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе раскритиковал заявление посольства Украины

Кандидат в премьер-министры Грузии от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе раскритиковал заявление посольства Украины о «политизации» инцидента со взрывчаткой. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» в своем Telegram-канале.

Кобахидзе ответил на заявление украинского посольства о найденной в Батуми взрывчатке из Украины. Он подчеркнул, что подобные действия создают угрозу государственным интересам Грузии.

Политик отметил, что безопасность страны также является политическим вопросом. «Политизация тут ни при чем. Если бы у Украины было посольство в Грузии, они, наверное, не сделали бы подобного заявления», — добавил он.

Ранее Кобахидзе заявил, что Украина имеет недружественные намерения в отношении Грузии и пытается сделать республику целью России. Он добавил, что в Киеве добиваются открытия второго фронта для России и способствуют наступлению в Грузии «тяжелых сценариев».