Кандидат в премьеры Грузии заявил о недружественных намерениях Украины

Кандидат в премьеры Грузии Кобахидзе заявил о попытке Киева открыть второй фронт

Украина имеет недружественные намерения в отношении Грузии и пытается сделать республику целью России. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Когда украинская сторона и люди внутри нашей страны искусственно пытаются сделать Грузию целью России, это очень тревожный факт. Это в очередной раз подтверждает то, что они и так говорили открыто. Эти люди не скрывают злые помыслы в отношении нашего государства», — уверен политик.

Он добавил, что в Киеве добиваются открытия второго фронта для России и способствуют наступлению в Грузии «тяжелых сценариев».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила партию Кобахидзе в зависимости страны от России. По ее словам, «Грузинская мечта» распространяет антизападную пропаганду и поощряет пророссийские группы.