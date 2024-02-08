В Латвии захотели создать вытрезвитель для детей

Власти Латвии намерены создать в стране вытрезвитель для детей

Власти Латвии намерены создать в республике вытрезвитель для детей. Об этом сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.lv.

По данным журналистов, за последние три года в латвийскую Детскую клиническую университетскую больницу поступило 850 несовершеннолетних в состоянии опьянения, причем у 80 процентов опьянение алкогольное. По словам старшего врача больницы Ренаты Снипе, такая тенденция является тревожной, а сама проблема подросткового алкоголизма приобрела актуальность после пандемии COVID-19. Она также отметила, что пьяные несовершеннолетние пациенты ведут себя шумно и агрессивно, отнимая у врачей время и энергию, которые они уже не смогут уделить больным маленьким детям и их матерям.

Заместитель главы отдела по правам детей в бюро омбудсмена Лайла Хензеле заявила, что в настоящий момент вопрос создания в стране спецвытрезвителя для детей застопорился. С весны 2023 года комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам обсуждала его уже трижды.

Сейчас соответствующим проектом занимается Госканцелярия. Как считает заведующий отделом государственного развития ведомства Владислав Весперис, ясность с концепцией вытрезвителя должна появиться к маю, после чего рассмотрением инициативы займется правительство.

В России вытрезвители были ликвидированы в 2011 году во время реформы МВД, их функции были переданы больницам. В 2020 года их предложили возродить, а 29 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей.