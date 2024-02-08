В латвийском парламенте призвали активнее выдворять российских граждан

Депутат Сейма Латвии Домбрав: в республике много агентов влияния России

Заместитель председателя комиссии Сейма Латвии по национальной безопасности Янис Домбрава призвал активнее выдворять подозрительных российских граждан, поскольку в республике слишком много агентов влияния Москвы. Его слова приводит телеканал LTV в соцсети X.

«В Латвии очень много агентов влияния России. (...) Российские агенты влияния работают по-разному — одни просто распространяют сообщения, другие собирают информацию для российских спецслужб. (...) После обретения независимости в стране было слишком много терпимости к лицам, представляющим угрозу национальной безопасности», — заявил депутат.

Домбрава добавил, что следственные мероприятия, которые спецслужбы республики осуществляют в отношении российских граждан, недавно лишенных вида на жительства, указывают на положительные тенденции в стране.

29 января в работе на Россию обвинили депутата Европейского парламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок. Позднее спецслужбы республики опровергли наличие состава преступления в действиях Жданок.