В Москве выросли рекордные сугробы

Высота сугробов в столице оказалась рекордной с начала зимы

В Москве после прохождения циклона «Ольга» образовались рекордные за зиму сугробы, сообщает центр погоды «Фобос».

На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова с утра, 8 февраля, достигла отметки в 60 сантиметров, что оказалось самым высоким значением с начала нынешней зимы в столице. Показатель превышает полторы климатических нормы (166 процентов). За сутки сугробы выросли на семь сантиметров.

Высота сугробов также побила десятилетний рекорд. Последний раз подобной высоты снежный покров достигал в начале апреля 2013 года. При этом самые высокие сугробы в Москве образовались 8 февраля 1994 года. Тогда снежный покров достигал 65 сантиметров.

В Московской области самый высокий снежный покров оказался на метеостанции Волоколамска (64 сантиметра).

Ранее москвичам пообещали морозы в выходные 10 и 11 февраля. В ночь на субботу столбики термометров в столице до отметок минус 20-22 градуса, днем потеплеет до минус 14-16 градусов. В воскресенье ночью температура составит минус 20 градусов, днем — минус 8-13 градусов.

