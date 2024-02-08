В России отреагировали на отставку Залужного

Сенатор Климов: отставка Залужного не приведет к существенным изменениям

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может быть связана с официальным завершением полномочий президента Украины Владимира Зеленского, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Он также заметил, что это не приведет к существенным изменениям на поле боя.

«Время покажет, чем это закончится. Но вопрос тут, главным образом, в юридической плоскости. Президентские полномочия Зеленского завершаются, а выборов в стране нет. Возникает такой правовой вакуум и, как бы этим не пренебрегали зарубежные кураторы, они понимают, что кадровые решения, которые будут проведены Зеленским после, теряют легитимность. Отсюда и попытка сменить команду, которая была до сих пор, сделав это за месяц максимум», — сказал Климов.

Политик также допустил, что на Залужного решат списать все неудачи ВСУ в ходе конфликта. Он добавил, что смена руководства вряд ли окажет серьезное влияние на дальнейшее развитие событий.

«Я это рассматриваю как некую объективную реальность. Она не настолько сильна, чтоб существенно изменить расклад сил в зоне СВО и в целом на глобальной международной арене. Это все раздутые сенсации», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что Залужный отправлен в отставку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.