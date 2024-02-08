В России заявили о сокрытии Швецией заказчиков диверсии на «Северных потоках»

Совбез России: Швеция скрывает заказчиков взрывов на «Северных потоках»

Все усилия Запада изначально направлены на сокрытие реальных обстоятельств диверсии на «Северных потоках». Так заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков прокомментировал решение шведской прокуратуры прекратить расследование взрывов на газопроводах, сообщает ТАСС.

«Самоустранение Швеции от расследования по делу о взрывах на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" вполне ожидаемо. Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается — сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители этой беспрецедентной террористической акции», — заявил он.

По словам Кокова, Запада «прекрасно знает, кто дирижер в этом оркестре». Он подчеркнул, что западные страны и дальше будут стараться тянуть время, чтобы сокрыть настоящего виновника инцидента.

Ранее Коков выразил мнение, что Европейский союз пожертвовал суверенитетом и благополучием объединения, втянувшись в конфликт на Украине. Он отметил, что европейские политики сегодня феноменально беспринципны и лицемерны.