В России назвали последствия для ЕС от втягивания в конфликт на Украине

Совбез России: ЕС принес в жертву благополучие, втянувшись в конфликт на Украине

Политики из стран Европейского союза (ЕС) принесли в жертву суверенитет и благополучие, втянувшись в конфликт на Украине. Последствия для Европы назвал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков, сообщает ТАСС.

«Европейская политическая власть сегодня феноменально беспринципна и лицемерна. Она с подачи англосаксов втянулась в военно-террористическую авантюру на Украине, принеся в жертву не только суверенитет, экономический потенциал, но и благополучие граждан своих государств», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине. По словам немецкого политика, альянс не считает себя «воюющим с Россией» и не стремится к конфронтации с Москвой.