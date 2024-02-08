Шольц пообещал противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине

Шольц: США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине

США и Европейский союз (ЕС) будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией. Мы будем сопротивляться любым попыткам втянуть Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины», — сказал политик.