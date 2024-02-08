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09:19, 8 февраля 2024Мир

Шольц пообещал противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине

Шольц: США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Carsten Koall / dpa / Globallookpress.com

США и Европейский союз (ЕС) будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией. Мы будем сопротивляться любым попыткам втянуть Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины», — сказал политик.

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      Семен Александров
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