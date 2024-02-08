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14:02, 8 февраля 2024Россия

В РПЦ связали вакцины и теракт 11 сентября с тайными силами и поклонением Сатане

Митрополит Екатеринбургский Евгений связал вакцины с поклонением Сатане

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вакцины, маски, прививки, социальные сети и террористический акт в США 11 сентября 2001 года — проявления деятельности тайных сил, которые через земных ставленников заставляют людей поклоняться Сатане. Об заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) в беседе с журналистом Романом Головановым, видео разговора опубликовано в Telegram телеканала «СПАС».

По мнению архиерея РПЦ, маски — как и регистрация в правильных соцсетях — являются специальной одеждой, элементом обряда, благодаря исполнению которого человек сможет сохранить себе жизнь. Отец Евгений подчеркнул, что глава Всемирной организации здравоохранения — лишь марионетка, за которым стоят тайные силы.

«Искуситель посредством человеческого сообщества выстраивает такую систему управления людьми, чтобы они кланялись [ему] "Я дам прививку — ты будешь жить"», — заявил митрополит, отметив, что этот искуситель — тот же, что являлся Христу в пустыне, то есть сам Сатана.

Нам предлагают (...) угрозы и возможность их избежать через то, чтобы включиться в некую общую систему поклонения некоему хозяину, (...) в чьих руках будет вакцина, тому, в чьих руках есть эта мнимая власть над миром

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

По мнению отца Евгения, различные военные конфликты и теракт 11 сентября были профессионально исполнены с участием тайных сил. «Продолжение следует», — предрек архиерей.

Ранее священник Русской православной церкви отец Павел (Островский) заявил, что уничтожил бы всех людей и Землю, если бы был Богом.

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