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05:00, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

В США обеспокоились последствиями выхода интервью Путина журналисту Карлсону

Обозреватель MSNBC Фиглюцци выразил беспокойство из-за интервью Путина Карлсону

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Обозреватель американского телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил беспокойство в связи с выходом интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Он обратил внимание, что российский лидер на протяжении почти четырех лет отказывался давать интервью «легитимным» западным журналистами, однако согласился побеседовать с Карлсоном. По словам Фиглюцци, Путин «делает что-то, когда знает результат». «Он делает что-то с определенной целью и стратегией. Поэтому мы можем заключить, что он знает, какой здесь будет исход», — отметил он.

Ранее Карлсон сообщил, что интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02.00 по московскому времени.

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      Марина Совина
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