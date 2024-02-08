В США обеспокоились последствиями выхода интервью Путина журналисту Карлсону

Обозреватель MSNBC Фиглюцци выразил беспокойство из-за интервью Путина Карлсону

Обозреватель американского телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил беспокойство в связи с выходом интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Он обратил внимание, что российский лидер на протяжении почти четырех лет отказывался давать интервью «легитимным» западным журналистами, однако согласился побеседовать с Карлсоном. По словам Фиглюцци, Путин «делает что-то, когда знает результат». «Он делает что-то с определенной целью и стратегией. Поэтому мы можем заключить, что он знает, какой здесь будет исход», — отметил он.

Ранее Карлсон сообщил, что интервью с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02.00 по московскому времени.