ВСУ пожаловались на качество работы Starlink

ВСУ пожаловались на значительное падение скорости работы спутников Starlink

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались в социальных сетях на значительное падение скорости работы спутниковой связи Starlink рядом с линией боевого соприкосновения. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Украинские военные жалуются, что их интернет от Starlink стал очень медленным — буквально 0,3 мегабайта в секунду. По их словам, проблемы наблюдаются уже несколько месяцев, а в последнюю неделю особенно сильно. При этом никаких препятствий, чтобы "видеть небо", у оборудования нет», — отмечается в публикации.

Издание со ссылкой на бойцов ВСУ добавило, что терминалами на фронте якобы начали пользоваться отдельные военнослужащие Российской армии.

Ранее об активном использовании спутниковой связи ВСУ рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, украинские военные использует терминалы преимущественно для управления беспилотными летальными аппаратами.