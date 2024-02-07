Пушилин сообщил об использовании ВСУ Starlink для управления дронами

Пушилин: ВСУ преимущественно используют Starlink для управления дронами

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) преимущественно используют Starlink для управления беспилотными летательными аппаратами, его слова передает агентство ТАСС.

Глава ДНР уточнил, что Вооруженные силы Российской Федерации уже научились противодействовать этому, что помогло значительно сократить количество жертв среди населения.

Ранее Андрей Ильницкий, советник министра обороны РФ Сергея Шойгу и действительный государственного советника III класса, в интервью журналу «Международная жизнь» сообщил, что общее число работающих в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) спутников превышает 400 единиц, большая часть из которых коммерческие.