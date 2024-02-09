56-летняя Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон снялась без макияжа для обложки журнала Perfect. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 56-летняя знаменитость позирует на кровати, стоя на коленях. При этом она одета в красное облегающее платье длины мини. Также видно, что звезда «Спасателей Малибу» на время съемки отказалась от косметики, а распущенные волосы собрала в хвост.

Поклонники восхитились естественным внешним видом Андерсон, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Мне так нравится настоящая Пэм», «Ты идеальная», «Икона», «Как отрадно видеть, что ты продолжаешь расцветать», «Словно светишься на этом фото», — высказывались они.

В январе Памела Андерсон также снялась без макияжа в рекламе косметического бренда Sonsie Beauty. Тогда актриса поделилась видео, на котором она предстала в костюме белого цвета, состоящем из широких брюк и блузки.